 

Мужчины и тяжелый COVID-19: все действительно серьезно

09.12.2020, 16:16, Разное


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Разве мы не знали об этом раньше?

С первых месяцев пандемии ученые обратили внимание, что тяжелая форма COVID-19 чаще встречается у мужчин. Однако авторы нового метаанализа указывают, что имевшиеся данные едва ли позволяли понять: мужчины чаще умирают от коронавирусной инфекции потому что они чаще заболевают или потому что они действительно чаще тяжело переносят ее?

Еще один недостаток проведенных ранее исследований состоял в том, что они обычно не анализировали глобальную статистику инфекции SARS-CoV-2. Ученые полагают, что подтверждение половых отличий в риске тяжелого течения COVID-19 на глобальном уровне способно изменить отношение к этой проблеме. Авторы метаанализа считают, что мужской пол можно считать недооцененным фактором риска тяжелого течения COVID-19. 

Новые данные

Для нового метаанализа ученые проанализировали 90 отчетов из 46 стран и 44 американских штатов. Количество инфицированных SARS-CoV-2 людей, которые приняли в них участие, более трех миллионов человек.

Оказалось, что риск заражения SARS-CoV-2 у мужчин и женщин SARS-CoV-2 одинаков. Однако мужчины с этой инфекцией с попадают в палату интенсивной терапии в 2,84 раз чаще, чем женщины. Риск смерти у них выше в 1,39 раз.

Ученые предполагают, что эта разница в тяжести течения COVID-19 связана с особенностями иммунитета у людей разных полов. Кроме того, важную роль могут играть сопутствующие болезни, распространенность которых связана с полом, и другие биологические факторы.



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