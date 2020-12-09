Скандалы: Альберта Худояна вернули в процесс

09.12.2020, 16:08, Разное

Мосгорсуд обязал судить бизнесмена, из-за которого арестовали генералов МВД

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд (МГС) отменил решение Коптевского суда столицы, вернувшего прокуратуре уголовное дело девелопера Альберта Худояна и гендиректора компании «Авиасити» Сергея Коноплева, обвиняемых в хищении недвижимости на сумму 4,2 млрд руб. Дело предпринимателя напрямую связано со скандальным расследованием в отношении бывших генералов следственного департамента (СД) МВД — по версии СКР, высокопоставленные полицейские попытались спустить на тормозах расследование в отношении господина Худояна, рассчитывая на вознаграждение с его стороны. Адвокаты бизнесменов пока мотивировочной части решения МГС не получили, поэтому прокомментировать его по существу не могут.

Коптевскому суду Москвы все-таки придется приступить к рассмотрению по существу уголовного дела Альберта Худояна и Сергея Коноплева. Основанием для этого стало решение Мосгорсуда, удовлетворившего представление прокуратуры, которая протестовала против возврата надзорному ведомству материалов расследования. Адвокат Владимир Воронин, защищающий гендиректора «Авиасити» Коноплева, сообщил “Ъ”, что адвокаты обоих обвиняемых солидарно выступали в МГС против удовлетворения прокурорского представления и были разочарованы позицией Мосгорсуда.

Как отметил господин Воронин, суд первой инстанции, отправляя дело в прокуратуру для устранения недостатков, исходил из того, что в УПК «закреплен регламент ознакомления защиты и обвиняемых с материалами дела».

Однако, подчеркнул защитник, установленный порядок был неоднократно нарушен следствием, в частности, ряд материалов обвиняемым был вручен под расписки, «без составления соответствующего протокола». А другая часть была отправлена защитникам «вообще почтой, что является вопиющим нарушением процедуры ознакомления».

Эти нарушения, которые ущемляют право обвиняемых на защиту, подчеркнул адвокат Воронин, и побудили райсуд вернуть дело в прокуратуру. Почему Мосгорсуд посчитал иначе, адвокат пока не знает, так как мотивировочная часть постановления во время заседания не была оглашена, а полный текст решения защита пока не получила. Однако Владимир Воронин уже заверил “Ъ”, что вместе с коллегами будет обжаловать постановление МГС.

А если защита потерпит неудачу, и райсуд «при данных обстоятельствах» все же начнет рассмотрение дела и вынесет приговор, тот «очевидно, не будет иметь ничего общего с законом и правосудием».

Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, в основу обвинения, предъявленного бизнесменам, лежит следующая история. По материалам дела, в 2015 году офшорная компания Mansfield Executive Ltd тогдашнего депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Саймиева выкупила 50% долей ООО «Авиасити», принадлежавшего Альберту Худояну. Компаньон понадобился бизнесмену для строительства на Ленинградском шоссе элитного жилого комплекса общей площадью почти 400 тыс. кв. м. Строительство планировалось на участках, арендованных «Авиасити» на длительный срок, однако долгое время оно не могло начаться из-за отсутствия разрешительных документов у компании господина Худояна. Именно с помощью связей нового компаньона он и рассчитывал решить эту проблему. Однако в 2016 году, по версии следствия, девелопер обманул своих партнеров и при содействии Сергея Коноплева передал земельные участки стоимостью 4,2 млрд руб. третьим лицам под видом погашения искусственно созданной задолженности. Действия фигурантов квалифицированы как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дело господ Худояна и Коноплева получило особый резонанс после того, как были арестованы двое заместителей главы следственного департамента МВД — генерал-майоры юстиции Александр Бирюков и Александр Краковский, а также их подчиненный, следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Дело в том, что первоначально расследованием дела о мошенничестве в отношении Альберта Худояна и его предполагаемого сообщника занималось полицейское следствие (позже материалы в свое производство забрал СКР). По версии Следственного комитета России, высокопоставленные следователи намеревались развалить дело, рассчитывая впоследствии получить от господина Худояна вознаграждение. Экс-полицейские и господин Худоян категорически отвергают какой-либо сговор между ними. Не признают бизнесмены вины и по делу о мошенничестве.

Владислав Трифонов