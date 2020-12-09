 

В Украине открыли продажу акций Facebook, Microsoft и Tesla

09.12.2020, 16:06, Новости дня

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины 8 декабря решила допустить к обращению в Украине акции шести крупнейших мировых компаний. Об этом сообщили в пресс-службе НКЦБФР.

Украинцы смогут приобрести ценные бумаги таких компаний:

Tesla, Inc. (код ISIN – US88160R1014);

Facebook Inc. (код ISIN – US30303M1027);

Netflix Inc. (код ISIN – US64110L1061);

Microsoft Corporation (код ISIN – US5949181045);

Advanced Micro Devices, Inc. (код ISIN – US5949181045);

Visa, Inc. (код ISIN – US92826C8394).

Нацкомиссия допустила к обращению инвестиционные паи фонда Invesco QQQ Trust SM.

Украинцам разрешили приобретать акции иностранных компаний в 2018 году постановлением НКЦБФР “О внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины”. Ценные бумаги иностранного эмитента должны иметь международный идентификационный код ISIN и код классификации финансовых инструментов CFI. 

Решение о допуске эмитента принимает НКЦБФР. Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.

Процесс продажи акций инициирует брокер, который планирует завести ценные бумаги иностранного эмитента на украинский фондовый рынок, поясняет издание НВ. Перед приобретением таких акций брокеру необходимо получить консультацию в Национальном депозитарии Украины о технической возможности учета и ограничениях на обращение в Украине тех или иных ценных бумаг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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