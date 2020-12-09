 

НАБУ задержало двух мужчин во время передачи взятки главе Госгеокадастра

09.12.2020, 16:06, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро совместно со Службой безопасности Украины 9 декабря задержали двух человек во время передачи $52 тыс. руководителю Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

“Первую часть неправомерной выгоды в размере $26,9 тыс. главе Госгеокадастра передали в ноябре 2020 года. Разоблачение произошло  во время передачи второго транша”, – отметили в НАБУ.

Предполагалось, что общая сумма неправомерной выгоды, которая предназначена за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, составит $170 тыс. Задержан и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и посредник, сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что организовал противоправную схему вымогательства и получения денег за выделение земельных участков руководитель регионального управления Госгеокадастра. 

“К сделке в качестве посредника он привлек своего знакомого. Часть средств, полученных от противоправной деятельности, злоумышленники передали в Киев для главы Госгеокадастра”, – сказано в релизе.

Следствие считает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины.

По информации “Слово і діло”, среди задержанных и.о. начальника главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области Юрий Климко.

В НАБУ сообщили, что действия лиц предварительно квалифицированы по ч.4 ст.369 ( “Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу”) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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