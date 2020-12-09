 

Иран отправил на выручку Венесуэле флот танкеров с нефтью

09.12.2020, 16:02, Новости дня

Тегеран послал в Венесуэлу флот из десяти танкеров с нефтью, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Суда сопровождали патрульные катера и спецназ, так как был велик риск наткнуться на американские ВМС. Корабли плыли с выключенными транспондерами, чтобы засечь их можно было только при прямом визуальном контакте.


Reuters

Иран отправил в Венесуэлу флот из десяти танкеров с нефтью, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Корабли сопровождали патрульные катера, а также спецназ. Путь через Карибские острова считается опасным, ведь там велико присутствие американских ВМС, отмечает немецкое издание.

Тегеран не в первый раз посылает свои танкеры в южноамериканскую страну, напоминает автор статьи. Это происходило уже как минимум несколько раз. Для того чтобы их не заметили, суда отключают свои транспондеры. В результате обнаружить их получается только при прямом визуальном контакте.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф критикует внешнюю политику США: «Правительство США и индустриальный мир боятся развития новых держав и поэтому прибегают к терроризму». С помощью военной силы американцы пытаются не допустить изменения мирового порядка, объяснил он. Кроме Ирана и Венесуэлы от этого страдают Куба, Китай, РФ и Сирия.

И действительно, выход главы Белого дома Дональда Трампа из Венского ядерного соглашения, а также принятие новых санкций привели к самому страшному за всю историю Ирана экономическому кризису. Венесуэла также оказалась в глубоком конституционном и экономическом кризисе. К тому же страна переживает гуманитарную катастрофу. Из-за штрафных мер США и недостатка валюты населению не хватает продуктов, медикаментов и других товаров повседневного спроса. Даже бензин в дефиците. Результаты социологических исследований свидетельствуют о том, что 96% семей живут в бедности. Миллионы уже покинули государство.



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