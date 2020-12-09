 

Фонтан кипятка начал быть из-под земли на юге Москвы из-за прорыва трубы

09.12.2020, 15:48, Новости дня

На юге Москвы прорвало водопроводную трубу, фонтан кипятка высотой в три метра бьет из-под земли, сообщил источник в экстренных службах.

«На улице Теплый Стан в районе дома 12 прорвало трубу с горячей водой. Из-под земли бьет фонтан с кипятком, его высота достигает трех метров», – сказал собеседник ТАСС.

На улице, по данным источника, перекрыли движение, сотрудники ГИБДД вызваны на место для регулировки движения. На улице образовалось облако пара.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что на место также прибыли аварийные службы.

В 2018 году выброс горячей воды из изношенной теплотрассы в центре Петербурга разбил стекла в соседних зданиях и повредил несколько автомобилей. Из-за аварии отопление пропало почти в 40 домах.



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