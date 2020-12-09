Суд наложил арест на часы Фургала стоимостью более 1 млн рублей

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09.12.2020, 15:48, Новости дня

Басманный суд Москвы наложил арест на часы обвиняемого в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, стоимость изделия составляет более 1 млн рублей, сообщил источник, близкий к следствию.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении Фургала Басманным судом наложены обеспечительные меры на наручные мужские часы Blancpain модели Fifty Fathoms Automatique, рыночная стоимость которых составляет чуть более 1 млн рублей, запретив при этом ими пользоваться и распоряжаться путем их отчуждения», – сказал источник ТАСС.

В свою очередь один из адвокатов экс-губернатора, Михаил Карапетян, уточнил, что это решение обжаловано в Московском городском суде как незаконное.

Напомним, Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов. 20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.



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