Песков: Санкт-Петербург находится у “красной черты” из-за коронавируса

09.12.2020, 15:26, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обеспокоен эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге. За сутки в городе было зафиксировано 3761 случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19.

Песков заявил, что в настоящее время Петербург находится “у красной черты” из-за пандемии. Он оценил ситуацию с коронавирусом в городе как очень напряженную, но подчеркнул, что местные власти делают всё возможное, чтобы сдержать распространение ковида, передает RT.