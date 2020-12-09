Ситуация на Украине вышла из-под контроля Зеленского – политолог

09.12.2020, 15:26, Разное

По мнению эксперта, страна сегодня переживает острейший кризис. Большинство украинцев устали от беспомощности и безответственности власти. Аналитик отметил, что Владимира Зеленского перестали воспринимать всерьез.

В качестве наглядного примера “детского мышления” президента Золотарев привел историю с кассовыми аппаратами. На фоне спада экономики это нововведение могло бы уничтожить предпринимательскую деятельность на Украине.

Руководство подсознательно боится принимать серьезные решения, продолжил эксперт. Зеленский понимает, как к нему относятся соотечественники, и поэтому не хочет лишний раз провоцировать их.

“Сегодня стране требуются взрослые политики”, – подчеркнул эксперт.

Новые люди должны видеть общую ситуацию в Незалежной, знать ее проблемы, просчитывать все действия и брать на себя ответственность за решения. Кроме того, они не должны делить людей на “своих” и “чужих”.

Ранее психолог Светлана Чунихина назвала состояние Владимира Зеленского нестабильным. Специалист заявила, что украинского президента “бросает от презрения к заискиванию и обратно”.