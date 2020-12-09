«Не нравится слово отчим»: Исхаков усыновил ребенка Гагариной от первого брака

09.12.2020, 15:24, Разное

Во время общения с подписчиками в прямом эфире в микроблоге Instagram Дмитрий Исхаков вспомнил, как он впервые познакомился с сыном Полины Гагариной от первого брака. Фотограф, который вскоре разведется с певицей, признался, что он усыновил Андрея.

Сыну, которого артистка родила от актера Петра Кислова, на тот момент было пять лет. Дмитрий Исхаков поехал с Полиной Гагариной за ребенком в детский сад. Фотограф изо всех сил старался произвести на Андрея хорошее впечатление. Когда мальчик его увидел, то сказал, что он «интеллигентный мужчина». С тех пор у них сложились идеальные отношения, а бывший муж Полины Гагариной даже усыновил ее ребенка от первого брака. Однако, как признался фотограф, ему не нравится, когда их называют «отчим и пасынок». Андрею в этом году уже исполнилось 13 лет. Недавно Дмитрий Исхаков организовал для своего приемного сына стильную фотосессию.

В ходе прямого эфира фотограф признался, что теперь к желанию жениться он будет подходить более осознано. В женщинах его привлекает красота пальцев и элегантный стиль в одежде. Кроме этого, Дмитрий Исхаков рассказал, что испытывает слабость к «пышкам».

Недавно Дмитрий Исхаков показал архивное фото, которое было сделано еще до свадьбы с артисткой. На снимке он запечатлен без бороды, поэтому поклонники очень удивились, так как привыкли видеть супруга Полины Гагариной в стильном костюме и с ухоженной растительностью на лице. Некоторым фолловерам показалось, что это не фотограф, а голливудская звезда Джордж Клуни в молодости.