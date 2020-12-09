Игорь Матвиенко намерен спасти Андрея Григорьева-Апполонова от алкоголизма

09.12.2020, 15:24, Разное

Продюсер Игорь Матвиенко намерен спасти от алкоголизму солиста поп-группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова. По его словам, тяга артиста к спиртным напиткам связана, прежде всего, с психофизикой.

Матвиенко в ходе эфира на одной из радиостанций заявил, что Андрей Григорьев-Апполонов так живет, его алкоголизм не связан с разводом или же другими факторами. Продюсеру очень жалко певца, поскольку последний является солнечным человеком, который излучает много энергии. Таким людям не нужно употреблять алкоголь, так как с выработкой эндорфинов у них и так все нормально.

Солист группы «Иванушки» уже давно страдает данной пагубной привычкой. Матвиенко выразил глубокую надежду на то, что исполнитель справится с данной проблемой. Он пообещал Григорьеву-Апполонову помочь избавиться от алкогольной зависимости. Продюсер намерен поговорить со всеми его друзьями, чтобы те также включились в процесс.