 

Муж Алсу выиграл суд у Роспотребнадзора по не сданному тесту на COVID-19

09.12.2020, 15:24, Разное

Яна Абрамова, супруга певицы Алсу, Роспотребнадзор хотел оштрафовать за то, что он не сдал тест на COVID-19. Бизнесмен выиграл этот спор с ведомством в Пресненский суде.
Представители Роспотребнадзора утверждали, что Ян Абрамов, который отдыхал с Алсу в Дубае, по возвращению домой не сдал тест на COVID-19 в течение трех дней. В результате, на него завели административное дело и грозил штраф в размере 45 тысяч рублей. Однако предприниматель с таким решение был не согласен и доказал свою правоту в суде. По словам Яна Абрамова, он сделал все по правилам. Адвокат мужа Алсу предоставил документы, в которых указано, что его клиент сдал необходимый анализ и получил его результат.

Недавно Алсу опубликовала в своем микроблоге Instagram совместную фотографию с Яном Абрамовым и поздравила супруга с днем рождения. К пожеланиям артистки присоединились не только подписчики, но и ее звездные коллеги. Некоторые поклонники написали, что рядом с такой красивой женщиной бизнесмен заметно похорошел.



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