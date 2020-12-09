“Нет субстанции для разговора”. В Кремле не ожидают встречи Путина с Зеленским в ближайшее время

09.12.2020, 15:12, Новости дня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть сроки возможной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он пояснил, что пока нет “субстанции” для подготовки таких переговоров, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что “встреча ради встречи не нужна никому” и любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена. Такой работой, по его словам, занимаются помощники президентов.

“Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции”, – отметил Песков.

Он выразил уверенность, что “субстанцией может быть только выполнение Парижских договоренностей”, которые были согласованы на встрече в нормандском формате в декабре прошлого года. Но, по его словам, “в этом плане ситуация тяжелая”.

Говоря о возможной дате встречи помощников глав государств “Нормандской четверки” (Германии, России, Украины, Франции), Песков подчеркнул, что помощники сами согласуют свои даты, но “есть, безусловно, понимание глав государств, что надо двигаться вперед, главы государств отдают себе отчет, что является причиной для такого простоя”. Причиной неопределенности с датой следующей встречи советников президентов в нормандском формате Песков назвал невыполнение Парижских договоренностей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.