 

“Будет много жертв среди гражданских”. Хомчак оценил военный способ освобождения Донбасса

09.12.2020, 15:12, Новости дня

Освобождение Донбасса военным способом приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак заявил агентству “АрміяInform” в интервью, которое было опубликовано 8 декабря.

“Чисто военного решения вопроса на Донбассе нет. Военное решение невозможно по многим причинам. Во-первых, нас могут обвинить в нарушении международного гуманитарного права в части ведения военных действий на территории густонаселенных районов. Вы знаете, что такое Донбасс, когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, будет немало жертв среди гражданского населения”, – сказал он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что серьезные потери будут и среди военных.

“Их будут считать трех-четырехзначными цифрами за продвижение вглубь оккупированных территорий. Мы готовы к этому? Не забывайте: Россия имеет сейчас значительно больше ресурсов”, – объяснил Хомчак.

Он подчеркнул, что высказывает не только свое мнение, но и “обоснованную позицию Генштаба, экспертов”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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