 

Семейство Кардашян отказалось от рождественской вечеринки впервые за 42 года

09.12.2020, 15:12, Новости дня

Американская модель Хлои Кардашян 7 декабря на своей странице в Twitter написала, что ее семья впервые за 42 года приняла решение отказаться от проведения рождественской вечеринки. 

Причиной отказа стала сложная ситуация, вызванная пандемией коронавируса.

“Это печально, но здоровье и безопасность сейчас превыше всего! К пандемии необходимо относиться серьезно”, – резюмировала она.

The Covid cases are getting out of control in CA. So we decided that we’re not doing a Christmas Eve party this year. It’s the first time we will not be having a Christmas Eve party since 1978 I believe. Health and safety first though! Taking this pandemic seriously is a must

— Khloé (@khloekardashian) December 7, 2020

Как сообщает таблоид People, в Калифорнии, где проживает большинство родственников Кардашян, на минувших выходных вступило в силу постановление, запрещающее проведение любых мероприятий, если на них будут присутствовать представили более чем одной семьи.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на утро 8 декабря коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 68,34 млн человек, 1,55 млн умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

В США количество заразившихся превысило 15,1 млн человек, из которых более 286 тыс. умерли.

У Хлои Кардашян есть сестры Ким, Кортни и брат Роб, сводные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер и Броуди Дженнер, сводная сестра Кейси Дженнер и единоутробные сестры Кендалл и Кайли Дженнер.

Их мать – американская бизнесвумен Крис Дженнер. 

В сентябре 2020 года семья Кардашян объявила о закрытии своего реалити-шоу “Семейство Кардашян” (Keeping Up with the Kardashians) в 2021 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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