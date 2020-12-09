Ни доказательств вины, ни ущерба, ни пострадавших – САП объяснила, почему дело “Роттердам плюс” закрыто

09.12.2020, 15:12, Новости дня

В деле “Роттердам плюс” нет ни доказательств вины, ни установленного ущерба, ни пострадавших из-за чего передать дело в суд невозможно. Об этом сообщает издание “Слово и Дело” со ссылкой на выступление старшего прокурора САП Виталия Пономаренко в комитете Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

“По моему убеждению, идти в суд с теми материалами, которые есть, мы не имеем права. Потому что, во-первых, у нас не установлены размеры убытков. Во-вторых, у нас не установлены сами пострадавшие. То есть, даже если мы можем сказать, что есть какая-то сумма убытков, то нет того, кому они нанесены”, – отметил Пономаренко.

Он также добавил, что сейчас следствие по делу о формуле “Роттердам плюс” остановлено и осталось только два дня срока досудебного расследования.

“На сегодня досудебное следствие по делу приостановлено. Я хотел бы обратить внимание, что вступили в силу два совершенно разных по своему содержанию постановления следственных судей, вынесенные на одних и тех же исследованных материалах. Но одна следственная судья признала постановление о закрытии обоснованным, другая – отменила. Следствие остановлено и осталось два дня срока досудебного расследования. Этот срок конечный и он не может быть в дальнейшем продлен”, – подчеркнул прокурор.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления.