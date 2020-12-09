 

Еврокомиссия выделила Украине €600 млн на борьбу с коронавирусом

09.12.2020, 15:12, Новости дня

Европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сказано в сообщении Еврокомиссии от 9 декабря.  

Украина стала седьмой страной, которая получила такую выплату. Общий размер антикоронавирусного пакета для десяти партнеров Евросоюза составляет €3 млрд, рассказали в Еврокомиссии.

“Украина по-прежнему занимает важное место в европейской повестке дня. Это наша соседняя страна, она принадлежит Европе. Мы стремимся оказать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно во время кризиса. Это наш ответ на пандемию COVID-19 и преодоление социальных и экономических последствий”, –  заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил в Twttter европейских партнеров за выделенные деньги. По его словам, это первая выплата чрезвычайной макрофинансовой помощи.

Grateful to our European partners and personally to @vonderleyen and @Vdombrovskis for the disbursement of €600 million in macro-financial assistance to #Ukraine. It’s a strong signal of * support for * macroeconomic stability and reform agenda #MovingForwardTogether

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность в Twttter Домбровскису и Еврокомиссии за предоставленный транш.

“Украина высоко ценит поддержку Европейского Союза. Это укрепит макрофинансовую стабильность Украины в сложные времена пандемии COVID-19”, – написал Шмыгаль.

#Україна високо цінує підтримку Європейського Союзу. Вдячні @VDombrovskis та @EU_Commission за черговий транш у сумі €600 мільйонів. Це зміцнить макрофінансову стабільність * у складні часи пандемії #COVID19.#РазомСильніші * pic.twitter.com/06b5xxc015

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 9, 2020

Европейская комиссия в апреле решила выделить Украине €1,2 млрд на поддержку в условиях пандемии коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, из них 12 585 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 14 204 пациента с COVID-19, а 451 118 – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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