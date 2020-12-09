 

Эксперт рассказал, как избавиться от коротких звонков с неизвестных номеров

09.12.2020, 15:06, Новости дня

Полностью запрещать звонки с неизвестных номеров далеко не всегда целесообразно, отмечает эксперт из Роскачества Сергей Бодров. Однако бывают случаи, когда абонентам хотелось бы избавиться от надоедливых коротких звонков.

Специалисты рассказал, откуда они берутся. По его словам, злоумышленники используют IP-телефонию, маскируясь под представителей банков и госучреждений, предлагая несуществующие промо-акции и т.д. В результате вы получаете короткие звонки, а хакеры находят «путь» к вашему устройству, чтобы завладеть деньгами или данными.

 Кроме блокирования неизвестных звонков можно настроить их глушение, отмечает эксперт. Также можно обратиться к мобильному оператору с просьбой избавить вас от сомнительных звонков. Еще лучше – установить ПО, определяющее реальные номера звонящих.



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