 

Вместо прошивки MIUI 13 компания Xiaomi предложит MIUI 12.5

09.12.2020, 15:06, Новости дня

По словам экспертов, такое решение в компании Xiaomi принято впервые за всю ее историю. Как известно, пользователи ожидали выхода новой прошивки MIUI 13. Однако на вчерашней презентации разработчик сообщил о готовности промежуточного варианта MIUI 12.5.

При этом представители Xiaomi утверждают, что разница между версиями 12 и 12.5 будет существенной. Далее все равно последует MIUI 13, Однако до данной прошивки еще далековато. Ее нужно дорабатывать, отмечают специалисты.

Несмотря на то, что информация была оглашена во время официального мероприятия, разработчики предпочли не разглашать подробностей изменений, которые зайдут на смартфоны после установки на них новой промежуточной оболочки.



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