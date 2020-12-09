Начался 25-й цикл солнечной активности

09.12.2020, 15:06, Новости дня

По словам ученых, начавшийся 25-й цикл солнечной активности станет самым сильным за всю историю. Он интересен с точки зрения науки, поскольку исследователи никогда раньше не наблюдали настолько большой активности нашего светила.

В частности, на Солнце должны появиться от 200 до 260 новых пятен, отмечают представители NCAR. Однако в NASA с таким прогнозом не согласны, там называют другое число – всего 115 новых пятен.

Высокая солнечная активность может оказаться опасной для жителей Земли. Наука же получит подтверждение или опровержения ранее принятых теорий о развитии и угасании нашей звезды. Остается только набраться терпения и наблюдать, как в действительности будут происходить события.