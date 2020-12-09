ЕК выделила Украине 600 млн евро на борьбу с последствиями пандемии

09.12.2020, 14:54, Новости дня

Еврокомиссия (ЕК) выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с последствиями пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ЕК.

«Европейская комиссия перевела Украине 600 млн евро в рамках европейской программы предоставления макрофинансовой помощи, которая нацелена на сокращение экономических последствий пандемии коронавируса», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр готов обучить украинских специалистов для вакцинирования граждан Украины от коронавируса.

2 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины решило не продлевать карантин выходного дня, действующий с 14 ноября. При этом министр внутренних дел страны Арсен Аваков заявил, что Украина должна как можно скорее ввести жесткий карантин сроком не менее трех недель.