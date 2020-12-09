В АТОР назвали готовые открыть границы для россиян страны

09.12.2020, 14:54, Новости дня

Границы для россиян готовы открыть такие популярные страны, как Доминикана, Мексика, Марокко, сообщил глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.

«Мы знаем о позиции Кипра, что они планируют с марта 2021 года на определенных условиях начинать открытие границ для туристов из России», – цитирует «Ридус» Горина.

По его словам, известно, что еще ряд стран заявили о своей готовности принимать туристов из России, таких стран много. «Из популярных – это Доминикана, Мексика, Марокко. Каждая страна предлагает свой протокол открытия для туризма. Например, Таиланд тоже предлагает открыться, но на очень сложных условиях с 14-дневным карантином. Для туризма – это главное отсутствие карантина», – отметил специалист.

Планы по открытию международных перелетов в некоторые направления корректируются из-за меняющийся эпидемобстановки. Как отметил Горин, потому что критерий очень простой – если в стране на сто тысяч населения не больше 40 заболевающих и критерий передачи заражения не превышает 1% за последние 14 дней, в этой стране ситуация стабильна.

«По Евросоюзу мы уже понимаем, что путешествий именно с туристическими целями на Новый год точно не будет, потому что посольства не выдают туристические визы. Исключение составляют отдельные категории виз: работа учеба, воссоединение семьи и медицинские цели», – подчеркнул он.

По оценке Горина, международный туризм будет восстанавливать не быстро. Он отметил, что все будет зависеть от вакцинации, которая, уже стартовала в РФ и в других странах.

«Будет ли это апрель следующего года или конец летнего сезона во многом будет зависеть от того, будет ли третья волна COVID-19 и, как будет формироваться иммунитет к инфекции», – подытожил глава транспортного комитета.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что границы ряда стран, популярных у туристов, могут быть закрыты для РФ до сентября 2021 года.