Украина выразила протест в связи с аукционом по продаже винзавода «Массандра»

09.12.2020, 14:54, Новости дня

МИД Украины выразил протест из-за запланированной приватизации крымского винодельческого и виноградарского объединения «Массандра», а также сообщил о возбуждении уголовного дела.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с запланированной так называемой приватизацией государственного концерна «Национальное производственно-аграрное объединение Массандра», который относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины», – передает ТАСС заявление украинского внешнеполитического ведомства.

Киев обвинил Россию в нарушении норм международного права. Украина подчеркивает, что «любое отчуждение имущества» «Массандры» считает преступлением. «Правоохранительными органами Украины осуществляется уголовное производство по факту незаконной национализации концерна «Массандра» оккупационными властями», – сказано в заявление МИД Украины.

В феврале 2019 российское правительство передало Крыму в собственность объединение «Массандра», которое является одним из крупнейших производителей вин на полуострове.

Осенью 2014 года Совет министров полуострова передал объединение в управление делами российского президента. Весной 2015 года имущество «Массандры» полностью вернули в государственную собственность.

В конце 2015 года стало известно, что Украина собралась выпускать вина под торговой маркой «Массандра» на своих заводах». Крымская «Массандра» в 2017 году решила отметить новые санкции Украины выпуском шампанского.