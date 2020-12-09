 

Мнение: В колониях не хватает мест для оборотней в погонах?

09.12.2020, 14:42, Разное

Невский районный суд Петербурга приговорил бывших полицейских Максима Гулемпинченко и Сергея Володченко к шести годам колонии, а их сослуживца Анатолия Лебединского – к трем. Все трое будут отбывать наказание условно. Хотя и признаны виновными в совершении серьезного преступления –  вымогательства, совершенного организованной группой (п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК).

Что натворили бывшие полицейские? Занимались подбросом наркотиков и вымогательством за проявление гуманизма, что не будут возбуждать уголовное дело за распространение наркоты.

Мне не понятно, почему этих троих оборотней не привлекли к уголовной ответственности по статье УК, предусматривающей наказание за распространение наркотиков? По-моему, подброс наркоты – это одна из разновидностей распространения наркотиков. Разве нет?

А еще мне не понятно, почему экс-полицейским вынесены условные сроки? Неужели в колониях уже не хватает мест для бывших сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, таможни и прочих служивых? Вот суды и вынуждены проявлять гуманизм, назначая условные сроки?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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