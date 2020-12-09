Нюша и Егор Крид сыграли свадьбу в клипе Mr. & Mrs. Smith
09.12.2020, 14:38, Разное
Егор Крид и Нюша представили клип на совместную песню Mr. & Mrs. Smith, которая вышла еще в апреле на альбоме артиста “58”. В видео, режиссером которого выступил Александр Романов, звезды показали то, о чем мечтает большинство их фанатов – собственную свадьбу.
Нюша и Егор Крид Несколько минут клипа, а история длиною в жизнь! Нюша, спасибо тебе еще за все! За любовь и за разбитое сердце. Наша история навсегда в сердце, но уже с улыбкой,- написал в Instagram Егор, примеру которого последовала и Нюша:
Этот дуэт, этот клип – послание всем “бывшим”. Очень важно отпускать прошлое… Вы прощаете не партнера в прошлом, вы прощаете и освобождаете себя. И от этого зависит ваше будущее. Ваш ресурс в будущем. Самое важное – быть счастливым. Цените моменты счастья в прошлом и настоящем.
По сюжету, Егор и Нюша приходят в секретное агентство “по прогнозированию судеб”, чтобы узнать, как бы сложилась их жизнь, если бы они не расстались. Согласно условиям, после этого эксперимента они навсегда забудут друг друга, а их совместные воспоминания будут стерты. Согласившись на авантюру, Егор и Нюша увидят многое – включая собственную свадьбу и сына.
Напомним, Нюша и Егор Крид расстались в 2015 году. По словам музыканта, инициатором стала певица, которая заявила, что больше его не любит. В 2017 году Нюша вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, спустя год на свет появилась их дочь Симба. Егор Крид до сих пор холост.
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