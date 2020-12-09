 

В Кремле отреагировали на слухи о сокрытии местонахождения Путина

09.12.2020, 14:32, Разное

На днях в некоторых СМИ распространились слухи о том, что у Владимира Путина есть кабинеты-двойники в резиденциях, расположенных в Сочи и Ново-Огарево. По мнению журналистов, одинаковые помещения были построены для того, чтобы скрыть точное местонахождение главы государства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал появившиеся данные ложными. Пресс-секретарь отметил, что эта новость является частью информационной атаки на главу страны. “У президента кабинеты в разных городах, он ими пользуется, и вы все это видите”, – сказал он.

Данные о перемещениях президентского самолета пресс-секретарь комментировать отказался. Песков уточнил в беседе с РИА Новости, что вся информация о полетах Владимира Путина и других крупных должностных лиц, составляет государственную тайну.

Ранее “Дни.ру” написали о реакции Кремля на слухи о проблемах со здоровьем у российского лидера. Песков заявил, что это полная чушь, и посоветовал авторам материала о плохом самочувствии Владимира Путина обращаться в первую очередь с вопросом к нему, прежде чем давать неправдивую информацию.



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