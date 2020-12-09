Центр интернет-технологий попросил ФАС возбудить дело против Google

09.12.2020, 14:32, Разное

Такая практика содержит признаки злоупотребления доминирующим положением, отметили в РОЦИТ. Действия Google нарушают законодательство о защите конкуренции, подчеркнули общественники.

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube посещают более 1,9 миллиарда человек в месяц, это второй по популярности сайт в мире, говорит в обращении, размещенном на сайте РОЦИТ.

Но безальтернативные условия соглашения позволяют Google блокировать любые страницы на видеохостинге и удалять контент, что ограничивает конкуренцию и нарушает права пользователей, отметили в РОЦИТ. Более того, компания нередко блокирует страницы и удаляет видео без предупреждения и не объясняет причины, а процедура апелляция не позволяет эффективно восстановить аккаунт, сказано в обращении.

В центре интернет-технологий обратили внимание на документы об отношениях видеохостинга и его пользователей. Неясно, законы какой страны их регулируют, пояснили в РОЦИТ. Можно говорить о том, что применяется правовая база любого государства, говорится в письме.

“В то же время сама ситуация, в которой размещение и показ видеоконтента в России могут регулироваться законодательством других государств, является некорректной”, – уверены в центре интернет-технологий.

Также в РОЦИТ указали на непрозрачность алгоритмов, определяющих попадание в разделы “Следующее” и “В тренде”. Центр делает вывод: Google может сам решать, какой контент показывать зрителям.

Напомним, что Роскомнадзор неоднократно требовал от Google прекратить цензуру российских СМИ. На контент отечественных каналов YouTube ставил пометку “нежелательное содержимое”.

Также Роскомнадзор инициировал судебное разбирательство в отношении американской компании и обвинил ее в нарушении российского законодательства. Google не удаляет из поисковой выдачи ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией – порядка 30% опасного контента.