Сахалинских педагогов прививают от COVID-19

09.12.2020, 14:30, Разное

По информации SAKHALIN.INFO, прививочная кампания на Сахалине стартовала. Педагоги одними из первых получили вакцину от COVID-19.

Как и было запланировано, первыми новый препарат от SARS-CoV-2 получили те, кто наиболее подвержен риску заражения коронавирусной инфекцией – представители здравоохранения и образования. Учителей из разных школ областного центра прививают добровольно, сначала их осматривает врач, и если человек здоров, то ему разрешается делать прививку. После вакцинации обязателен медицинский контроль в течение 30 минут, а повторная прививка назначается через 3 недели.

Прививочная кампания будет проводиться в несколько этапов. После врачей, учителей и соцработников сделать вакцину от COVID-19 по желанию смогут и другие сахалинские жители.