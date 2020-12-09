 

Сахалинских педагогов прививают от COVID-19

09.12.2020, 14:30, Разное

По информации SAKHALIN.INFO, прививочная кампания на Сахалине стартовала. Педагоги одними из первых получили вакцину от COVID-19.
Как и было запланировано, первыми новый препарат от SARS-CoV-2 получили те, кто наиболее подвержен риску заражения коронавирусной инфекцией – представители здравоохранения и образования. Учителей из разных школ областного центра прививают добровольно, сначала их осматривает врач, и если человек здоров, то ему разрешается делать прививку. После вакцинации обязателен медицинский контроль в течение 30 минут, а повторная прививка назначается через 3 недели.

Прививочная кампания будет проводиться в несколько этапов. После врачей, учителей и соцработников сделать вакцину от COVID-19 по желанию смогут и другие сахалинские жители.



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