 

В Красноярский край прибыла тысяча доз вакцины от COVID-19

09.12.2020, 14:30, Разное

В Красноярский край прибыла вторая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V». Тысячу доз препарата введут людям из группы риска – медикам и педагогам.
Как информирует ТВ-Енисей, это уже вторая партия вакцины в Красноярском крае, первые прививки получили 42 врача ещё в октябре, они чувствуют себя хорошо. До конца года ожидается поступление в регион ещё порядка 2,5 тысячи вакцин. Препараты «Спутник V» скоро получат 11 медицинских учреждений, вакцинация от вируса SARS-CoV-2 будет добровольной и бесплатной.

В медучреждениях, где будет произведена вакцинация, установлены специальные морозильные камеры с учётом всех норм по правильному хранению вакцины. Температурный режим: от -18°С. Также транспорт, на котором поставляют лекарства в больницы, оснащён специальным охлаждающим оборудованием.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Мнение: Род и пол багов

24.10 / Мнение: Подводные лодки Третьего Рейха в битве за Атлантику

08.12 / Максим Галкин с детьми напугал до ужаса Пугачеву чучелом из фильма «Крик»

25.08 / Эльман Пашаев потребовал 2 месяца на повторное изучение материалов дела Ефремова

04.09 / Помолодевшая Любовь Успенская показала лицо после операции

04.12 / Мнение: Захват власти путем выборов… и с помощью Китая

18.09 / Неожиданно: Меган Маркл и принц Гарри появятся на церемонии журнала Time

08.09 / ЦК Компартии Китая переименовал Санкт-Петербург в Ленинград

18.08 / Власти Белоруссии выплатят компенсацию пострадавшим силовикам на протестах в виде недельного премиума и 1000 золота World of Tanks

19.11 / В Саратовской области пожилая женщина ушла под землю из-за коммунальной аварии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска