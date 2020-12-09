В Красноярский край прибыла тысяча доз вакцины от COVID-19

09.12.2020, 14:30, Разное

В Красноярский край прибыла вторая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V». Тысячу доз препарата введут людям из группы риска – медикам и педагогам.

Как информирует ТВ-Енисей, это уже вторая партия вакцины в Красноярском крае, первые прививки получили 42 врача ещё в октябре, они чувствуют себя хорошо. До конца года ожидается поступление в регион ещё порядка 2,5 тысячи вакцин. Препараты «Спутник V» скоро получат 11 медицинских учреждений, вакцинация от вируса SARS-CoV-2 будет добровольной и бесплатной.

В медучреждениях, где будет произведена вакцинация, установлены специальные морозильные камеры с учётом всех норм по правильному хранению вакцины. Температурный режим: от -18°С. Также транспорт, на котором поставляют лекарства в больницы, оснащён специальным охлаждающим оборудованием.