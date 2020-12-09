 

Влад Соколовский переживал, как дочь Мия воспримет его новую возлюбленную

09.12.2020, 14:30, Разное

В одном из интервью Влад Соколовский признался, что переживал из-за того, как на его новые отношения отреагирует дочь Мия. Несмотря на развод с Ритой Дакотой, родители смогли сохранить ради ребенка дружеские отношения.
Влад Соколовский сейчас счастлив со своей коллегой по сцене Ангелиной Сурковой, а певица со своим парнем Федором Белогаем. По словам артиста, за последние шесть месяцев его отношения вышли на новый уровень, и он очень сблизился со своей новой возлюбленной. Сначала он очень боялся, что девушка, в силу своего юного возраста, не сможет найти общий язык с Мией. Влад Соколовский отметил, что у детей две модели поведения: либо они легко принимают человека, либо закрываются и отвергают его. Дочь хорошо ладит как с Ангелиной Сурковой, так и с парнем Риты Дакоты. При этом, певец считает, что его экс-супруге повезло с партнером, поэтому не переживает за то, что Мию воспитывает Федор Белогай.

Родители малышки способны проводить время парами в компании друг друга. Несмотря на внутренние опасения Влада Соколовского, отношения возлюбленной с ребенком сложились нормально. Музыкант считает, что ему очень повезло с этим аспектом в жизни. Недавно Мия отпраздновала в компании родных людей свое трехлетие. Счастливые родители поделились снимками с вечеринки в своих микроблогах Instagram.



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