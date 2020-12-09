COVID-19 стал ведущей причиной смертности в США

09.12.2020, 14:28, Разное



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Для сравнения: еженедельно от сердечно-сосудистых заболеваний в США умирает около 10 700 человек, от рака легких и трахеи — около 4000, от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) – более 3700 и инсультов -свыше 3600 пациентов. В то же время за последнюю неделю от COVID-19 скончались 10 700 американцев.

По данным трекера Университета Джона Хопкинса, на 08 декабря число умерших от коронавируса достигло 286 319. Специалисты IHME прогнозируют увеличение количества смертей выше полумиллиона к апрелю 2021 года даже при условии расширения масштабов вакцинации.

«Вероятно, вакцинация ускорит переход к нормальным показателям к концу 2021 года и предотвратит 9 000 смертей к 1 апреля. Еще 1400 жизней можно спасти, если ускорить вакцинацию групп высокого риска по эталонному сценарию», – говорится в отчете IHME. Специалисты также подчеркнули важность использования масок — если их будет носить 95% населения, это спасет 66 000 человек к апрелю. Но пока что во всех штатах ожидается интенсивный рост числа госпитализированных, который вызовет «экстремальный стресс» у сотрудников органов здравоохранения, считают в IHME.

В июне доктор Гарвардского института здравоохранения (Harvard Global Health Institute) Ашиш Джа (Ashish Jha) прогнозировал, что к сентябрю число погибших от COVID-19 в Америке увеличится на 100 000. На тот момент количество умерших составило 112 908 человек.

«Большинство американцев не готовы жить в условиях локдауна, и я могу их понять. Но это означает, что ежедневно будут умирать от 800 до 1000 человек», – сказал ученый.

На сегодняшний день США занимает первое место в мире по количеству подтвержденных случаев COVID-19 — более 15,1 миллиона человек. В тройке лидеров находятся Индия (более 9,7 миллионов) и Бразилия (6,6 миллионов). РФ занимает четвертое место в место в мире по этому показателю — около 2,3 миллионов выявленных случаев.