За три года аккумулятор в Redmi Note 9 4G потерял только 20% емкости

09.12.2020, 14:12, Новости дня

Аккумуляторы в смартфонах Redmi Note 9 4G оказались невероятно живучими. По словам производителя, за три года правильной эксплуатации они потеряли только пятую часть своей начальной емкости.

При этом устройства ежедневно заряжали, что позволили им пройти тысячу циклов. Обычно в таких случаях потеря емкости оказывается существенной. Но Redmi Note 9 4G, который был выпущен с батареей на 6000 мАч, «удержался на плаву». Последние измерения показали реальный остаток емкости в 4800 мАч.

Это очень хороший показатель, говорят эксперты. В недорогом сегменте смартфонов вы и сегодня покупаете устройства с аккумуляторами, которые изначально выдают такой показатель. Для того чтобы батарея прослужила долго, важно не перенапрягать ее быстрыми зарядками и не сажать до самого нуля.