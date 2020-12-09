Психологи раскрыли секрет эмоционального благополучия

09.12.2020, 14:12, Новости дня

Американские ученые разработали схему эмоционального благополучия и психического здоровья человека. В действительности, можно сказать, что они раскрыли секрет счастья.

Таким образом, команда исследователей предлагает свою схему, действуя по которой, можно стать счастливым и благополучным человеком. Напомним, что ранее достаточно много групп ученых работали в данном направлении. Но до сих пор им не удавалось прийти к «одному знаменателю».

На этот раз исследователи сумели связать воедино такие категории, как внимание и забота, осведомленности и целеустремленность. Кстати, именно осведомленность, по мнению экспертов, играет ключевую роль для построения собственного счастья. Внимание и забота со стороны окружающих также важны, но они лишь дополняют построенную схему.