Ну и как тебе такое? – Личное мнение

09.12.2020, 14:04, Разное

Есть у нас одно общее неприятное свойство. Стоит возникнуть на мировой арене какому-нибудь Илону Маску, который и электромобиль построил, и ракету запустил, и пообещал, что на Марсе будут яблони цвести, как начинается массовое, залповое надрачивание:

«Ах, какой молодец! Вот это бизнесмен! А наши-то! Никогда такого не смогут, куда им».

Может, оттого и живём в такой реальности, что готовы поклоняться туркам, а не свой миниотельчик в Сочи сделать нормальным?

Как тебе эта мысль, Вася?

Что ещё хуже, стоит стоит только появиться кому-то из наших, кто реально хоть чего-то заметного достиг, заработал денег и привёл на рынок классный продукт, как начинается ядерный подрыв пуканов.

«Он наворовал, он делает говно, да конечно, создал он – просто купил у китайцев и продаёт втридорога!»

А если такой человек, не дай боже, ещё и купит себе, к примеру, «Порше», и выложит с ним фото — ну всё, ребята, снега зимой не ждите — всё растопят пердячим паром.

Я же всё-таки расскажу про нашего Илона Маска. Который добился успеха, добился зависти недоброжелателей, но продолжает делать дело и выпускать классный продукт.

Вот он, простой тюменский парень Вадим Боков. Как и многие другие простые россияне, он мечтал о том, чтобы не работать на дядю и создать собственный бизнес. Однако, в отличие от тысяч мечтающих и сидящих на жопе, Вадим начал работать.

Работал со школьной скамьи. Первое серьёзное дело начал с магазинчика мобильных телефонов, где в числе прочего продавались различные аксессуары. Заказывал такие простые вещи как чехлы и стекла, и продавал их под собственным брендом CaseGuru. Кстати, такая практика брендирования готовой продукции широко распространена в мире.

Позже Вадим решил сделать стратегическую ставку на беспроводные наушники. Так возникла идея создавать «ушки», которые бы успешно конкурировали с «яблочными», но при этом были бы гораздо-гораздо дешевле. И, спойлер — сейчас они не только успешно с ними конкурируют, но и обходят в экспертных рейтингах.

Да, это ещё не космический корабль, но, как минимум, для россиян это значимый шаг. Благодаря Бокову у нас есть доступ к высоко-технологичной продукции по доступной цене. А ведь это только начало успешного бизнеса. Вот так, от простого тюменского паренька — в Илоны Маски!

Всё началось с модели беспроводных наушников CaseGuru CGPods 4.2. И это оказалась не самая удачная модель: часть партии пришлось отозвать — были проблемы с программным обеспечением. И Вадим честно об этом рассказывает, не строя из себя гения, который начал с удач и успехов.

Ошибки были учтены, приняты к сведению и в компании появились штатные инженер и программист. А в продаже — улучшенная версия CaseGuru CGPods 5.0. Они были усовершенствованы по сравнению с первой моделью: принципиально улучшенный чипсет, удобный индикатор заряда и все прочие фишки, о которых я не раз уже рассказывала — оригинальный зарядный кейс. Кейс защищён от случайного открытия благодаря поворотному механизму.

А ещё профессиональный авиационный алюминий, из которого сделан кейс, держит давление более 200 кг. Реально ведь держит! Вот, например, тюменскому Илону Маску пришло в голову засунуть кейс CGPods 5.0 и кейс «фруктовых» ушей в гидравлический пресс:

«Яблочный» футляр превратился в лепешку уже на 84 кг. А кейс CGPods 5.0 сопротивлялся до 220 кило!

Влаго-защита, которой нет у Apple AirPods: даже если вы случайно забудете CGPods в стиральной машинке, ничего с ними не случится!

А вот, например, видео, в котором Вадим Боков ныряет в бассейн в своих наушниках CGPods:

Удобное сенсорное управление с 11 функциями (против только 3 функций у «яблок»). Чистый полноценный звук, который не уступает более дорогим моделям беспроводных наушников. До 17 часов непрерывной работы (почти как у «яблок»): автономные 4 часа и 3,5 подзарядки от кейса.

Достойный продукт, согласитесь? Уж всяко не хуже «яблок», а кое в чем даже и получше. Но цена при это разумная — всего 4’000 рублей.

Немногим позже Боков решил выпустить ещё одну модель: CGPods Lite — наушники-малыши в кейсе-антистрессе, который приятно щупать и которым приятно щелкать.

До 20 часов работы, и, опять-таки, защита от влаги. Миниатюрные, лёгкие и удобные наушники, которые стоят в 4 раза дешевле AirPods.

И снова тюменский Илон Маск впереди планеты всей: кейс «лайтовой» версии CGPods — это самый маленький на планете кейс для беспроводных наушников! Очень похож на коробочку для ювелирки. Да и в целом наушники получились очень «дамскими» — смотрите сами:

Так что, если ещё не выбрали себе подарочек на новый год — намекните любимому на такую вот коробочку.

Самое главное, CGPods стоят дешевле не потому, что они хуже по качеству. Вадим просто решил не связываться с крупными торговыми сетями и магазинами, хотя такая возможность есть. Но попадание на полки каких-нибудь торговых гигантов автоматически увеличивает цену на 50%!

Представляете, какого качества наушники, которые ТАМ стоят 4 тысячи, если из них 1,5 тысячи берёт себе сеть?

А тюменские CGPods продаются за 4, но только онлайн. Именно для того, чтобы у покупателей была возможность приобрести качественную, хорошую вещь дешевле — ровно за столько, сколько она стоит без переплат посредникам.

Да, это главное — в случае тюменских CGPods покупатель получает прямую и честную цену производителя, без накруток-наценок барыг из крупных розничных сетей.



Посмотрите, как тюменские наушнички сидят в ушах — практически не заметны.

А ещё покупатель получает от Бокова прямую официальную гарантию на наушники сроком один год. Это значит, что если даже вдруг в «ушках», которые вы приобрели, обнаружатся дефекты (ну всякое бывает), тюменский Илон Маск не будет их ремонтировать, а просто сразу же заменит на новые. Без экспертиз и прочей утомительной бюрократии.

Сервис? Однозначно!

Разумеется, рост продаж Вадима очень не нравится конкурентам. Поэтому против него началась анти-рекламная кампания, где звучали обвинения и в плагиате, и в том, что это всё перепродажи «таких же с Али» (хотя разницу заметит не то что не меломан, но даже глухой!). Но продажи тюменских CGPods несмотря ни на что растут. А обвинители втихую делают наушники «под CGPods». Хотя пока копируют только форму — внешний кейс, внутри у Вадима оригинальная железка и не только — озвучивать команды для своих наушников Вадим пригласил девушку-Алису, ту самую, которая озвучивала Яндексовского помощника. Ни у одного китайца, пытающегося копировать решения CGPods, конечно, этого нет.

Как мы помним, Илон Маск тоже не был принят розами и аплодисментами, когда впервые заявил о планах покорить Марс. В лучшем случае в нём сомневались, в худшем — смеялись. Но шаг за шагом он двигается вперёд. Так же, как и простой тюменский паренек Вадим Боков. А ведь он действительно мог просто перепродавать китайское барахло и жить в Тюмени на эти 3%. Или положить свои наушники на полки крупным федеральным сетям, которым уже давно всё равно, какой хлам продавать. Но он предпочел работать и создать свою собственную компанию CaseGuru. Компанию, создающую высоко-технологичную продукцию, доступную для большинства россиян (а не только для мажоров и тех, кто вечно живёт в кредит). И создавать канал прямых продаж: он и потребитель его «ушек». Всё! Никаких посредников!

А, и ещё: да, у Вадима Бокова есть свой «Порш». Купленный на честно заработанные ИМ деньги. Но на этом – всё. Вместо того чтобы жить в Москве, перевезти туда команду и снять пафосный офис, он живёт и работает в Тюмени, вкладывая прибыль в производство и продолжая развиваться.

Заказать любую модель CGPods можно тут. С промокодом MIRO1220 будет скидочка 200 рублей — мелочь, а приятно!

Есть доставка по России, в Украину и Беларусь. За качество своих наушников тюменский Илон Маск — Вадим Боков — отвечает лично.

А там, глядишь, и до ракеты недалеко!