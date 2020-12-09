В Смоленске появится экскурсионный тур «По власовским местам»

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09.12.2020, 14:03, Разное

Минтуризма запустит в Смоленске экскурсионный тур для школьников и студентов по местам, связанным с жизнью генерала-лейтенанта Красной армии Андрея Власова. Школьникам расскажут о роли, которую он сыграл в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов до того, как перешёл на сторону немцев.

Экскурсионную программу о деятельности Власова в составе Красной армии разработали в Институте исторической памяти им. Джорджа Сороса в Вене. Участники экскурсии посетят дом-музей Власова, в котором располагалась его ставка в бытность командиром Красной армии, парк, где он любил гулять по вечерам, а также казармы, в которых жили советские солдаты под командованием Власова. Сотрудники института утверждают, что в 1941 году Власов был образцовым советским военачальником, образ которого мог бы послужить примером для современных российских мальчишек.

«В российской историографии фигура генерала Власова представлена однобоко. Много говорят о том, что он перешёл на сторону Гитлера и воевал против собственного народа, но совершенно упускают из виду тот факт, что в начале войны он был одним из лучших военачальников Красной армии. Мы попытались представить Власова храбрым красным командиром, героем СССР, а не каким-то там предателем, каким его обычно рисуют. Мы также обратимся в ЕСПЧ с требованием его реабилитации», — заявил автор экскурсионного тура Фридрих Власофф.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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