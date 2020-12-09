Арестован гендиректор ООО «Центральный национальный биобанк»

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09.12.2020, 14:00, Новости дня

Генеральный директор ООО «Центральный национальный биобанк» Алексей Подлубный, задержанный по делу о даче взятки, арестован, сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

«Постановлением районного суда в отношении подозреваемого Подлубного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 февраля», – сообщила Кокая ТАСС.

Ходатайство о домашнем аресте в отношении другой фигурантки дела, заведующей патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксане Паклиной, планируется рассмотреть позже.

Паклину подозревают в совершении преступления по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Подлубного подозревают по статье «Дача взятки в особо крупном размере». «Органы следствия просят избрать в отношении Паклиной меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 февраля 2021 года», – указала Кокая.

Паклина – доктор медицинских наук, автор 100 научных работ, которые публиковались в российских и зарубежных журналах. Под руководством Паклиной защищено семь кандидатских и одна докторская диссертация. Она также является главным научным сотрудником отделения патологической анатомии Института хирургии имени Вишневского.

Ранее сообщалось, что в Москве в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали Паклину и Подлубного.



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