Песков рассказал о решении проблемы с водоснабжением в Крыму

09.12.2020, 14:00, Новости дня

Власти делают все возможное, чтобы минимизировать последствия дефицита воды в Крыму, но они все равно ощущаются, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это очень серьезная проблема – обеспечение питьевой водой крымского полуострова. В условиях, когда вы знаете, где была перекрыта вода. Естественно, страдает и экономика этого российского региона, страдают и граждане, страдают и туристы. Делается все возможное, чтобы последствия этого дефицита воды минимизировать, но, тем не менее, они все равно ощущаются», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин проводил специальное совещание по этой теме, были даны поручения, после чего вице-премьер Марат Хуснуллин докладывал о разработке плана по восполнению дефицита воды в регионе.

«Требуется время. Но прикладываются все возможные, энергичные усилия для этого», – заверил пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В декабре стала известна мощность будущего водопровода в Крыму.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.