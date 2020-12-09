Аглая Тарасова, Сергей Бурунов, Александр Петров и другие на премьере фильма “Серебряные коньки” в Москве

09.12.2020, 13:44, Разное

Вчера в кинотеатре “Октябрь” при поддержке Garrard состоялась премьера фильма “Серебряные коньки”. Ленту зрителям представили режиссер Михаил Локшин, продюсеры Петр Ануров, Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Рафаел Минасбекян, Григорий Стоялов, а также актеры Федор Федотов, Софья Присс, Алексей Гуськов, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Кирилл Зайцев, Василий Копейкин, Марго Адаева и другие. Первыми оценить зимнюю сказку в этот вечер пришли Ольга Любимова, Владимир Мединский, Аглая Тарасова, Александр Петров, Максим Виторган, Марина Жигалова-Озкан, Александр Цыпкин, Павел Деревянко, Владимир Мишуков, Юлия Хлынина, Илья Стюарт и многие другие.

Александр Петров Петр Ануров и Александр Петров Юрий Борисов и Александра Ревенко Максим Виторган Юлия Хлынина Ольга Любимова с дочерью Владимир Мединский с сыномДействие ленты разворачивается в 1899 году в рождественском Петербурге. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей (Федор Федотов) – сын фонарщика, его единственное богатство – доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса (Соня Присс) – дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого – своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе. Фильм выйдет в прокат 10 декабря, главные героини предстанут перед зрителями в украшениях Garrard.

Съемочная группа фильма “Серебряные коньки” Федор Федотов (часы, Chopard, смокинг, Ermenegildo Zegna) и Соня Присс (украшения, Garrard, платье, Alena Akhmadullina) Юрий Борисов и Анна Шевчук Кирилл Зайцев с женой Павел Деревянко Марина Жигалова-Озкан Алексей Гуськов и Петр Ануров Аглая Тарасова Александр Цыпкин Владимир Мишуков Александра Ревенко Екатерина Мцитуридзе Илья Стюарт Мария Поезжаева Наташа Меркулова и Алексей Чупов Илья Бачурин