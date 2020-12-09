 

Генпрокурор России предложил ужесточить наказание за коррупцию

09.12.2020, 13:38, Разное

Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с инициативой по ужесточению наказания за мелкое взяточничество. К нему относятся преступления, в результате которых злоумышленники получили не более десяти тысяч рублей.

Краснов пояснил, что зачастую взяточники отделываются лишь штрафом, что не влечет за собой запрета занимать должности на государственной службе. Он также добавил, что Генпрокуратура подготовила законопроект, согласно которому под статью о мелком взяточничестве будут попадать его организованные формы и случаи его сопряжения с вымогательством, сообщает RT.



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