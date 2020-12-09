 

Уникальный человеческий ген может вызывать разные виды рака

09.12.2020, 13:36, Разное

Ученые установили, что разные виды рака может вызывать уникальный человеческий ген. Они узнали, что люди более склонны к развитию карциномы по сравнению с прямыми предеками – обезьянами.
Рак начинает развиваться в ткани, которая покрывает поверхность всех внутренних органов. У человека может начать расти опухоль в груди, предстательной железе, легкой и толстой кишке. Результаты нового исследования показали связь между злокачественными новообразованиями и геном с кодовым названием SIGLEC12.

Ген обладает уникальными особенности и протеином, ответственным за кодирование Siglec-XII. Результаты более детальных научных работ, проведенных на эту тему, могут привести к большим достижением в области профилактики и лечения онкологии.



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