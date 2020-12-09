«Все артисты были в масках»: Солист «Руки вверх» Жуков рассказал о съемках «Песни года»

09.12.2020, 13:36, Разное

Сергей Жуков в интервью пояснил о том, как в условиях пандемии был организован съемочный процесс «Песни года». По словам солиста «Руки вверх», все артисты были в масках и снимали их только тогда, когда оказались на сцене.

Музыкант подчеркнул, что знаменитости старались соблюдать все необходимые меры безопасности и социальную дистанцию. Участники его коллектива перед началом съемок «Песни года» предоставили все справки об отрицательных тестах на коронавирус. По поводу зрительного зала Сергей Жуков отметил, что со сцены ему не было хорошо видно, все ли зрители сидели в масках или нет.

Ранее в Сети появилась информация о том, что сотрудники Роспотребнадзора начали админрасследование в отношении организаторов «Песни года». По некоторым данным, многие артисты и зрители в зале отказывались носить маски и нарушали выдвинутые противоэпидемические требования. Однако вскоре организаторы праздничного шоу опровергли эту информацию. Съемки программы сопровождались еще одним скандалом, в центре которого оказался Филипп Киркоров. Артист опоздал на репетицию программы, в результате чего подвергся критике режиссеров. За кулисами поп-король высказал свое возмущение по поводу сложившейся ситуации.