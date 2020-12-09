В Сети появились первые изображения потенциального бестселлера Samsung в 2021 году Galaxy A52

09.12.2020, 13:36, Разное

Потенциальный бестселлер в мире смартфонов готовит компания Samsung. Его изображения уже появились в Сети, эксперты отмечают схожесть устройства с предыдущей моделью Galaxy A51.

Линейка Samsung Galaxy A с особенно популярными модификациями A50 и 51 получила свое продолжение. Южнокорейский IT-гигант готовится вывести на рынок поколение Galaxy A52. Инсайдер OnLeaks, известный публикациями достоверных данных относительно готовящихся новинок, опубликовал в интернете рендеры устройства. Специалисты сферы уже называют аппарат потенциальным бестселлером следующего года.

Из изображений видно, что существенных инноваций смартфон не получит, во многом он похож на предшественника Galaxy A51. Из изменений в первую очередь привлекают внимание увеличенные защитные стекла камер. Благодаря этому сами объективы теперь выглядят большими. Каким будет разрешение установленных датчиков, включая фронтальный, пока не известно. Селфи-сенсор в гаджете находится в округлом вырезе в центре вверху экрана. Ранее в Сети появилась информация о 48- или 64-мегапиксельном главном датчике в основной квадрокамере, однако официального подтверждения этому нет.

Дисплей с AMOLED-панелью диагональю в 6,5 дюйма получил в новинке поддержку формата HD+. Аккумулятор смартфона может быть мощностью в 4 тысячи мАч. Корпус Galaxy A52 выполнен из пластика, размеры корпуса составляют 8,4 х 159,9 х 75,1 миллиметра. Быстродействие и производительность смартфону обеспечивает процессор Snapdragon 750G, дающий возможность работы в мобильных сетях пятого поколения. Все детальные данные будут обнародованы ближе к презентации девайса.