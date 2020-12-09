Ученые сравнили эффективность операции и антибиотиков при аппендиците

09.12.2020, 13:34, Разное



1

минута

Почему важно знать, насколько эффективны антибиотики

Аппендектомия (удаление аппендикса) – стандарт лечения аппендицита в течение долгого времени, несмотря на то, что об успехах лечения патологии антибиотиками ученые сообщали еще в середине прошлого века. Известно, что в США 95% случаев аппендицита завершаются операцией.

Авторы нового исследования указывают, что вопросы консервативного лечения аппендицита могут приобрести новую актуальность из-за пандемии COVID-19 или других чрезвычайных ситуаций. В связи с загруженностью системы здравоохранения, ресурсы для проведения операций могут быть ограничены. Американская коллегия хирургов рекомендовала заново рассмотреть возможность лечения аппендицита антибиотиками.

Новое исследование отличается от предыдущих научных работ по этой теме своим размером и тем, что в него включены пациенты с риском осложнений.

Что показало новое исследование

В новом исследовании приняли участие 1552 пациента, которые проходили лечение аппендицита в 25 американских больницах. Половина из них прошла терапию антибиотиками, половине была проведена аппендектомия. Курс антибиотиков включал их внутривенное введение в течение суток и прием внутрь 10 дней.

У 414 участников исследования был аппендиколит – «камень» в аппендиксе. Этот «артефакт» связан с риском осложнений заболевания.

На тридцатый день после приступа аппендицита качество жизни пациентов из обеих групп было в среднем одинаковым (его оценивали при помощи специальной шкалы). На первой неделе после начала лечения симптомы у участников обеих групп были практически одинаковыми. Из больницы их выписывали в среднем спустя 1,3 суток. Кроме того, участники из группы антибиотиков раньше смогли вернуться на работу (5,3 суток против 8,7 суток в группе операции).

Риск осложнений был ниже в группе операции. В ней они развивались в среднем у 3,5 из 100 человек, а после антибиотиков – у 8,1 на 100 человек. После консервативного лечения люди в три раза чаще обращались за медицинской помощью, в 11% случаев им потребовался хотя бы еще один курс антибиотиков в течение 90 дней. Удалить аппендикс в течение 90 дней пришлось 29% участникам, которые получили лечния антибиотиками. Пациентам с аппендиколитом это требовалось в 41% случаев, без него – в 25%.

По мнению авторов редакционной статьи, опубликованной в том же журнале, новое исследование утверждает о том, что антибиотики могут быть очень эффективными в качестве начального лечения аппендицита. Однако, по всей видимости, операция останется предпочтительным методом лечения как для пациентов, так и для врачей.