“Бесстрашный пацанчик”. Пресняков показал, как его пятилетний сын катается на лыжах в горах

09.12.2020, 13:24, Новости дня

Российский певец Владмир Пресняков на своей странице в Instagram показал, как катается на лыжах его пятилетний сын Артемий.

“Второй раз на большой горке! Тема! Я горжусь тобой!” – написал он.

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Публикация от * Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)

Подписчики прокомментировали видео.

“Круто!!!” – написала tatyana110880.

“Ну, вообще, бесстрашный пацанчик”, – отметила artemasovaelena.

“Умничка”, – заявила ludmila2877.

В 2010 году Пресняков женился на российской певице Наталье Подольской. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.