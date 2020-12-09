Украинские военные получат ружья для борьбы с беспилотниками – Хомчак

09.12.2020, 13:24, Новости дня

Украинская армия получит специальное оружие для борьбы с беспилотниками. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил агентству “АрміяInform” в интервью, которое было опубликовано 8 декабря.

“Еще одна хорошая новость. Очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА”, – сказал он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что в вопросе вооружения армии “сдвиги есть, это факт”.

“Жаль, что сейчас о массовом перевооружении армии, о полном перевооружении бригад, к сожалению, речь еще не идет. И такое положение дел точно не соответствует запросу украинского общества”, – подчеркнул Хомчак.

Боевики на Донбассе, где проводится операция Объединенных сил, применяют беспилотники для разведки, нанесения боевых ударов, а также для поджигания местности.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.