В Киеве за сутки госпитализировали рекордное число пациентов с коронавирусом

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09.12.2020, 13:24, Новости дня

В Киеве за сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с коронавирусом. Об этом на брифинге 9 декабря рассказал мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За сутки в Киеве подтвердили новых 1728 случаев COVID-19, 34 человека умерло, выздровело 636 человек. Всего с начала эпидемии в Киеве коронавирус подтвердили у 84 538 человек, 1498 пациентов умерло, 26 403 – выдоровело.

“В больницы столицы госпитализировали 127 пациентов. Это самое большое суточное количество госпитализированных… В стационарах медучреждений города сегодня лечится 2001 больной COVID-19,1201 пациент – в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получает 1419 человек, 30 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких”, – заявил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, из них 12 585 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 14 204 пациента с COVID-19, а 451 118 – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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