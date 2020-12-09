Строительство завода Tesla в Германии приостановили из-за спящих змей

09.12.2020, 13:24, Новости дня

Административный суд Франкфурта-на-Одере после жалобы экологов постановил, что компания-производитель электромобилей американского миллиардера Илона Маска Tesla должна приостановить вырубку леса на территории предполагаемого завода Gigafactory, сообщает 8 декабря Deutsche Welle.

Жалобу подали Зеленая лига Бранденбурга и Союз охраны природы и биоразнообразия. Экологи этих организаций сослались на немецкий закон об охране природы, который должен строго применяться для защиты местной европейской гладкой змеи и песчаной ящерицы.

По данным экологов, эти животные могут зимовать на территории, на которой компания планирует вырубить леса. Нарушение зимнего сна может поставить жизни этих животных под угрозу, отмечает Reuters.

Суд постановил приостановить вырубку леса на время рассмотрения иска.

Завод Tesla в 40 км от Берлина должен заработать с лета 2021 года. Согласно планам компании, там должно выпускаться около 150 тыс. машин Tesla Model 3 и Model Y в год. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тыс. авто в год.

Перед началом строительства Gigafactory Tesla решила вырубить около 300 га леса, что вызвало недовольство среди местного населения.

Первый зарубежный завод Tesla запустила в Шанхае, где начала производство электромобиля Model 3. В июле 2018 года стало известно, что Tesla ведет переговоры с властями Германии и Нидерландов о строительстве своего первого завода в Европе.