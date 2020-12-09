 

Компания Huawei начала распространение в РФ обновления EMUI 11

09.12.2020, 13:18, Новости дня

Из графика распространения фирменной оболочки Huawei EMUI 11 видно, что китайский разработчик начал поставлять обновления на территорию России.

Как поясняют специалисты, сначала обновленная прошивка станет доступной для серии смартфонов Huawei Mate 40. А спустя несколько недель ее же можно будет установить еще на полтора десятка моделей устройств, выпущенных под данным брендом.

Со списком можно ознакомиться на официальном сайте Huawei. Обновление принесет новые стили для оформления, а также улучшенные эффекты, возможность настроить многооконный режим и, конечно же, лучшую безопасность. Пользователям советуют не игнорировать установку новой перепрошивки для своих гаджетов. Впрочем, устройства, работающие на последних версиях «Андроидов», остаются вне поля зрения разработчика из-за наложенных на него санкций.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Число пострадавших при обрушении перехода в Помосковье выросло до 25

28.10 / Сайт предвыборного штаба Трампа взломали хакеры

17.10 / В ход пошли камни и сковородки — «гребешковая война» в Ла-Манше вспыхнула с новой силой

07.07 / Дело об убийстве Шеремета. Суд отложил рассмотрение апелляции на арест Дугарь

27.08 / Специалисты компании iFixit проверили ремонтопригодность Samsung Galaxy Note 20

09.10 / Литва сократила дипломатическое присутствие в Белоруссии

23.10 / Потураев: В случае проигрыша на местных выборах “Слуга народа” отнесется к этому спокойно

02.07 / Оппозиция в Новосибирске признала легитимность голосования по Конституции

12.11 / Гинцбург сравнил условия хранения вакцин «Спутник V» и Pfizer

16.11 / Умер заслуженный артист РФ Юрий Черкасов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска