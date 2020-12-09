Компания Huawei начала распространение в РФ обновления EMUI 11

09.12.2020, 13:18, Новости дня

Из графика распространения фирменной оболочки Huawei EMUI 11 видно, что китайский разработчик начал поставлять обновления на территорию России.

Как поясняют специалисты, сначала обновленная прошивка станет доступной для серии смартфонов Huawei Mate 40. А спустя несколько недель ее же можно будет установить еще на полтора десятка моделей устройств, выпущенных под данным брендом.

Со списком можно ознакомиться на официальном сайте Huawei. Обновление принесет новые стили для оформления, а также улучшенные эффекты, возможность настроить многооконный режим и, конечно же, лучшую безопасность. Пользователям советуют не игнорировать установку новой перепрошивки для своих гаджетов. Впрочем, устройства, работающие на последних версиях «Андроидов», остаются вне поля зрения разработчика из-за наложенных на него санкций.