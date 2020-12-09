“Им нельзя доверять”: В США отказались заключать с Россией договор о недопустимости ядерной войны

09.12.2020, 12:44, Разное

В период Холодной войны весь мир увидел разрушительную мощь и плачевные последствия применения ядерного оружия. Спустя десятилетия выяснилось, что Соединенные Штаты, похоже, так и не усвоили этот урок истории.

Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что ни один будущий американский лидер не должен подписывать с Москвой соглашение о недопустимости ядерной войны. В противном случае этого президента следует наказать.

Кроме того, Биллингсли подчеркнул, что Белый дом отказывается от своей прежней позиции, высказанной экс-президентом Рональдом Рейганом в 1985 году. Тогда он и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев сделали совместное заявление о том, что начало ядерной войны недопустимо, передает телеканал “360”.

Спецпредставитель пояснил, что, по его мнению, России “нельзя доверять” в вопросе разоружения, поскольку военная доктрина Кремля якобы подразумевает использование ядерного оружия. По словам представителя американского Госдепа, Москва долгие годы тайно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), производя ракеты малой дальности с ядерной боеголовкой.

Маршалл Биллингсли считает, что в случае конфликта с НАТО Россия будет использовать тактическое вооружение, что приведет к “определенным последствиям”.