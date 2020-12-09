 

Составлен рейтинг самых популярных в России фильмов уходящего года

09.12.2020, 12:44, Разное

Специалисты выяснили, какими свежими фильмами россияне чаще всего интересовались в поисковом сервисе Google в 2020 году. Выяснилось, что самой популярной среди граждан оказалась картина отечественного производства.

Сердца жителей завоевал фильм “Холоп”, повествующий о перевоспитании типичного представителя “золотой молодежи”. Главную роль в ленте сыграл сербский актёр Милош Бикович. Серебро досталось криминальной комедии от Гая Ричи “Джентльмены”, а третье место занял фантастический боевик Кристофера Нолана “Довод”, передает РИА ФАН.



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